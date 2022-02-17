Верховная Рада на сегодняшнем заседании уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

За проект постановления № 6557 проголосовали 318 нардепов, пишет «Новое время».

— Моя миссия во главе Фонда госимущества сегодня завершилась! Со второй попытки Верховная рада поддержала мое заявление об отставке по собственному желанию, — прокомментировал решение Дмитрий Сенниченко.

Первую попытку уволить Верховная Сенниченко Рада предприняла 27 января, но тогда голосов не хватило. Он подал повторное заявление об отставке.

Отмечается, что Дмитрий Сенниченко возглавлял Фонд госимущества с сентября 2019 года. 18 ноября прошлого года он заявил, что написал заявление об отставке. По информации издания, увольнение связано с недовольством президента Владимира Зеленского тем, что приватизация плохо воспринимается избирателями.

Напомним, Елена Банкова стала исполняющей обязанности начальника управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета.