Елена Банкова стала исполняющей обязанности начальника управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета.

Об этом в Facebook сообщил советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев.

Ранее она возглавляла планово-финансовый отдел этого управления.

Владимир Алексеев указал, что новый руководитель «прекрасно знает вопросы культуры изнутри».

— Это — ежедневная кропотливая работа с многочисленными документами. Финансовая документация, представление, согласование и не только. Это все то, без чего не может работать официальная культура. И Елена разбирается в этих вопросах наилучшим образом, — пояснил Владимир Алексеев.

Ранее начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров сказал, что написал заявление об отставке, уточнив, что будет заниматься «чем-то недалеко от культуры и искусства».

Как известно, в апреле 2017 года Юрий Любаров стал победителем открытого конкурса на замещение вакантной должности начальника управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета.

До этого он возглавлял детский городок «Сказка».

Отметим, что николаевцам Юрий Любаров известен как создатель ряда исторических проектов. Одним из которых является первый виртуальный музей города. Главная идея проекта – это дать возможность каждому человеку внимательно ознакомиться с экспонатами коллекций, которые ранее никто не видел, потому что они находятся в руках коллекционеров и краеведов, с которыми расстаться они не смогут, а вот сфотографировать и показать можно. Также, он является автором множества книг, в частности и роман об Оксане Макар.