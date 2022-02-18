Тряпки, ведра, веники, швабры – хранить все это дома неудобно и непрактично. Заменить их стоит одним компактным прибором – вертикальным пылесосом. Эта ручная модель имеет богатый функционал, радует компактными размерами и сравнительно небольшим весом. Пылесос-швабра станет идеальным решением для помещений с гладкими напольными покрытиями, лестницами, узкими коридорами.

Что собой представляет оборудование

Уборочная техника вертикального исполнения имеет сразу несколько названий – пылесос швабра, ручной мусоросборник, электровеник, мойщик пола и т. д. По сути, этот аппарат сочетает в себе функции мокрой и сухой тряпки, обычного веника. Он автоматизирует процесс уборки мусора, мытья поверхностей на сравнительно небольшой площади.

Конструктивно пылесос-швабра представляет собой вертикальный узкий корпус с навесными или встроенными приводом, мешком или контейнером для пыли, емкостью для воды. Одновременно он выступает в качестве ручки. Нижняя часть оснащается монолитной или съемной насадкой. Моющие модели могут дополняться салфеткой из микрофибры.

Принцип работы пылесоса-швабры не отличается от обычного уборщика. Привод создает всасывающее давление, что позволяет собирать пыль и более крупный мусор в пылесборник. В процессе мытья на поверхность распыляется вода или моющий раствор. После жидкость втягивается в контейнер.

Важные эксплуатационные характеристики

Как и обычный, пылесос швабра может располагать разными потребительскими характеристиками. В целом они снижены, по сравнению с классическими моделями. Вертикальные конфигурации менее мощные, дополнены меньшим числом насадок, рассчитаны на малые по объему баки для воды. Покупая ручной пылесос, стоит обращать внимание на:

объем пылесборника, резервуара для воды;

набор функциональных возможностей;

тип встроенных элементов фильтрации;

наличие дополнительных опций и конфигураций.

Большинство выпускаемых моделей предназначены для комбинированной (сухой и влажной) уборки. Но есть и решения, дополненные парогенератором. Они идеально подходят для кухонь, санузлов, других мест с повышенной загрязненностью. Емкость пылесборника может варьироваться от 200 мл до 2 л. Это определяет частоту обслуживания в процессе одного цикла уборки. Вместительность водного бака влияет на максимальную площадь мытья без дозаправки моющими средствами.

Фильтры определяют качество сбора мелкой пыли. Лучшими считаются системы с несколькими блоками очистки. Набор насадок должен включать в себя универсальную щетку, щелевой аксессуар, удлиненную трубку для труднодоступных мест и т. д.

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