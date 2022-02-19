Кожна жінка з часом дізнається, що таке клімакс. На превеликий жаль, природою задумано, що всі без винятку представниці прекрасної статі рано чи пізно мають відчути різні симптоми прояву такого стану. Клімаксом не можна назвати якийсь чіткий момент, коли жінка втрачає свою репродуктивну функцію. Це достатньо тривалий період, який супроводжується цілою низкою неприємних симптомів.

Що відчуває жінка під час клімаксу?

Клімакс — складний процес, який від початку до кінця супроводжується серйозними гормональними змінами в організмі та приносить багато дискомфорту прекрасній половині людства.

Симптоми, які заважають жінці жити під час клімаксу:

поява припливів — це моменти, коли жінку кидає в жар, до цього додаються слабкість та запаморочення;

різка зміна настрою — жінка стає дратівливою та швидко втомлюється;

зміна тиску — людина стає більш метеозалежною;

прискорене серцебиття, що провокує відчуття аритмії;

зниження лібідо — немає такого природного сексуального потягу до протилежної статі, як раніше;

сухість піхви, яка також приносить дискомфорт та може підвищити ризик появи запальних процесів.

Є ще маса симптомів, якими проявляється клімакс. Це може бути як підвищення апетиту, так і його зниження, почервоніння обличчя, апатія до всього. Жінка переживає важкі часи, тому треба постаратися допомогти організму впоратися з усіма симптомами.

Що допоможе повернути нормальний стан?

Лікарі та фармацевти знають багато методів боротьби з симптоматикою такого стану. Існує велика кількість препаратів, які вирішують вказані проблеми. Але всі переживають цей період по-своєму. Що підійде одній, може бути непотрібним для іншої. Та є основні правила, яких треба дотримуватися всім жінкам:

здоровий образ життя;

приймання вітамінів;

зайняття улюбленою справою.

Якщо є потреба, необхідні психологічна допомога, гормональна та симптоматична терапія. Важливо, щоб у цей час біля вас були близькі люди, які б підтримували, бо частим фактом є виявлення депресії. Це відбувається через нестійкий психологічний стан.

Треба розуміти, що клімакс — це не кінець життя, а період, який можна і треба пережити. Важливо не терпіти дискомфорт та біль, а боротися за своє здоров’я та гарний стан. Для цього є багато методів, і кожна людина вибирає свої. Треба чітко розуміти, що будь-який етап життя має свої переваги і якщо правильно підійти до питання менопаузи, то можна легко подолати всі наявні проблеми із самопочуттям.



