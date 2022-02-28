Страны Евросоюза согласовали скорейшую синхронизацию украинской и европейской энергосистем.

Об этом сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТСН.

Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев с 24 по 26 февраля намерен проверить в тестовом режиме работу энергосистемы страны в так называемом изолированном режиме, то есть без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял со своей стороны, что Киев находится на финальном этапе реализации плана по отключению от энергосистем РФ и Белоруссии и интеграции в европейскую систему. По его словам, до конца текущего года украинская система войдет в параллельную работу с ENTSO-E, завершение синхронизации энергетических систем Украины с европейскими запланировано на 2023 год.