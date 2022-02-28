Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Страны Евросоюза согласовали скорейшую синхронизацию украинской и европейской энергосистем.
Об этом сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТСН.
Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев с 24 по 26 февраля намерен проверить в тестовом режиме работу энергосистемы страны в так называемом изолированном режиме, то есть без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял со своей стороны, что Киев находится на финальном этапе реализации плана по отключению от энергосистем РФ и Белоруссии и интеграции в европейскую систему. По его словам, до конца текущего года украинская система войдет в параллельную работу с ENTSO-E, завершение синхронизации энергетических систем Украины с европейскими запланировано на 2023 год.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Страны Евросоюза согласовали скорейшую синхронизацию украинской и европейской энергосистем.
Об этом сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТСН.
Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев с 24 по 26 февраля намерен проверить в тестовом режиме работу энергосистемы страны в так называемом изолированном режиме, то есть без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял со своей стороны, что Киев находится на финальном этапе реализации плана по отключению от энергосистем РФ и Белоруссии и интеграции в европейскую систему. По его словам, до конца текущего года украинская система войдет в параллельную работу с ENTSO-E, завершение синхронизации энергетических систем Украины с европейскими запланировано на 2023 год.