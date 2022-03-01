Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Северный поток-2, обанкротилась.

Об этом передает Лига.

Утром во вторник агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника сообщила, что компания рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. По их словам, Nord Stream 2 AG работает с финансовым консультантом по погашению некоторых своих обязательств и может официально начать дело о банкротстве в швейцарском суде уже на этой неделе.

Также, по информации источников Reuters, Nord Stream 2 AG расторгает контракты со своими рабочими.

Вечером информацию о банкротстве подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где была зарегистрирована Nord Stream 2 AG, пишет швейцарское издание Le Temps.

Директор департамента экономики кантона Сильвия Тальманн-Гут в эфире местного телевидения сообщила, что более 100 человек потеряли работу в связи с банкротством компании, попавшей под западные санкции.

Однако пока неясно, будут ли закрыты все предприятия, связанные с Nord Stream 2 AG, и как Газпром планирует продолжать обслуживание газопровода.

Северный поток-2 – расширение первого потока, который Газпром запустил в 2011 году. Газопровод протяженностью более 1200 км идет по дну Балтийского моря в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других стран Восточной Европы и Балтии. Оператором газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, которая на 100% принадлежит Газпрому. До недавнего времени партнерами российского монополиста по проекту выступали пять энергетических гигантов Европы: британская Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall. Партнеры финансировали строительство газопровода 50% на 50%. Общая стоимость газопровода оценивается в 10 млрд евро.

После вторжения России в Украину 24 февраля несколько крупных компаний, в том числе нефтяные, заявили о выходе из своих сделок в России. В частности, Shell заявила об отказе от всех совместных проектов с Газпромом, в том числе, Северного потока-2.

22 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что сертификация газопровода, без которой невозможна его эксплуатация, приостановлена. Через пять дней Шольц заявил о намерениях Германии избавиться от газовой зависимости от России и построить два LNG-терминала для сжиженного газа из США.

2 февраля президент США Джо Байден заявлял, что если Россия вторгнется в Украину, Северного потока-2 «не будет».