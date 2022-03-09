Существует множество причин, по которым люди пользуются услугами доставки продуктов на дом. Имея в своем распоряжении лишь несколько свободных часов в сутках, большинство людей предпочитают потратить время на отдых с семьей или друзьями. Вы можете быть уверены в наличии свежих продуктов в холодильнике, если вы вовремя делаете заказ онлайн. К счастью, в Киеве работает большое количество курьерских служб, и их количество продолжает расти, обеспечивая растущий спрос. Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на самые надежные и быстрые сервисы доставки продуктов в столице Украины.

Turbo.ua

Проект Турбо юа — это современный сервис доставки продуктов, работающий на Левом берегу и Оболони. Компания славится своей сверхбыстрой доставкой, составляющей около 15 минут с момента размещения заказа. Сервис работает как онлайн-магазин со своим ассортиментом продуктов, который часто превосходит ассортименты больших супермаркетов представленных на рынке. Сервис прилагает все возможные усилия, чтобы соответствовать требованиям к качеству, свежести и доступности продукции.

Glovo

Glovo — испанский стартап, основанный в Барселоне еще в 2015 году. Сейчас сервис доступен во многих европейских странах, среди которых и Украина. Принцип работы сервиса довольно прост: курьеры доставляют по заданному адресу все — от продуктов и ресторанных блюд до аптечных товаров и подарков. Для оформления заказа необходимо создать учетную запись на сайте или скачать приложение для iOS и Android. Заказ отслеживается в приложении, поэтому вы сможете наблюдать за доставкой в реальном времени. Стоимость доставки стартует от 30 грн. На данный момент Glovo работает во всех районах Киева.

Yaro

Сервис доставки Yaro пользуется популярностью у вегетарианцев, проживающих в Киеве: здесь можно заказать готовые блюда на основе растительных продуктов без консервантов, искусственных ароматизаторов, лактозы и сахара. Yaro производит пудинги, десерты, смузи, сладкое пюре, ореховое масло и органическое молоко. Сладость достигается благодаря обилию фруктов, ягод и меда. Десерты маркируются в зависимости от их свойств: от безглютеновых до богатых белком. Ассортимент десертов порадует веганов и сыроедов: соленые карамельные пирожные с орехами, веганский Твикс и шоколад — лишь один из немногих доступных вариантов здорового питания. Сайт имеет англоязычный интерфейс. Оплатить доставку можно наличными или платежной картой на сайте.

Delivero.ua

Delivero — одна из популярных служб доставки еды в Киеве. Единый сервис охватывает множество ресторанов и делит еду на несколько категорий для создания удобного интерфейса. Вы можете выбрать товары в категории пицца, суши, сэндвичи, десерты, шашлык, итальянская или украинская кухни. Среди ресторанов, которые сотрудничают с этой доставкой — Pizza House, Wasabi House, Shtolle and Pandabox, и другие. Delivero имеет бонусную систему для своих клиентов, принимает онлайн-оплату, а также оплату наличными при доставке.

Rocket

Сервис Raketa заработал в Киеве в октябре 2019 года. В настоящее время доставка называется Rocket, и работает в 28 городах Украины. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение на свой Android или iOS смартфон. Компания позволяет заказать доставку продуктов из супермаркетов рядом с вашим домом, а также из большого количества ресторанов и кафе города. Более того, компания часто проводит акции совместно с заведениями-партнерами, и даже предлагает бесплатную доставку.

Noww

Курьерская доставка Noww является одной из самых новых в Киеве, и предлагает доставку продуктов питания из супермаркетов, еды из ресторанов, и даже одежды из магазинов. Воспользоваться услугой могут собственники смартфонов на Android или iOS. В компании уверяют, что доставка из ресторанов занимает около 30 минут, а продуктов из магазина — до 60 минут. В приложении можно сделать доставку обычным курьером или «Джином» – фрилансером, доставляющим заказ в радиусе до 3 километров. За пользование услугой “Джин” клиенту возвращается 10% кэшбэка. Сегодня компания работает только в центре Киева и на Позняках.

Zakaz.ua

Zakaz.ua — это современный онлайн-сервис, который работает с крупными супермаркетами такими как Auchan. Компания предлагает такую же цену, как у ритейлера. Сайт работает как агрегатор акционных товаров, чтобы сделать Ваши покупки были выгодными. Помимо продуктов, вы также сможете купить товары для дома, мебель, бытовую технику, одежду, товары для отдыха на природе, подарки, книги и игрушки.

Если вы впервые делаете заказ продуктов онлайн, не забывайте о чаевых курьерам. В конце концов, от этих людей зависит свежесть доставленных продуктов, и ваш потребительский опыт.

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