Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 10 марта, подписал принятый Верховной Радой закон о принудительной национализации российских активов в Украине. Это значит, что Николаевский глиноземный завод, который входит в группу «РусАл», может быть национализирован.

На сайте Верховной Рады Украины сообщается, что закон определяет правовые основания принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности Российской Федерации, как государства, которое начало полномасштабную войну против Украины, и ее резидентов.

«Принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и Украинского народа», - говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

Закон был принят Верховной Радой на заседании 3 марта. Документ предусматривает принудительное изъятие имущества, собственниками которого является Российская Федерация и ее резиденты «на пользу государства Украина».

Теперь государство может конфисковать движимое и недвижимое имущество, деньги, банковские вложения, ценные бумаги, корпоративные права, другое имущество (активы), которые находятся или зарегистрированы на территории Украины.

Кто именно попадет в такой список для дальнейшей конфискации будет определять Кабинет Министров Украины. Финальное решение принимает СНБО и вводит в действие своим указом президент.

«Схемы» рассказали, что одним из таких предприятий, которое теперь может попасть под национализацию, является Николаевский глиноземный завод - одно из самых крупных в Европе предприятий цветной металлургии. НГЗ входит в российскую компанию «РусАл».

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галицыновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия.

До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод якобы продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников. В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Примечательно, что спустя три года информация о принадлежности «Николаевского глиноземного завода» корпорации «Русал» российского олигарха Олега Дерипаски появилась на официальном сайте компании среди других предприятий, входящих в концерн.

На сайте «Русала» указывается, что Николаевский глиноземный завод - «одно из наиболее энергоэффективных глиноземных предприятий в мире, среди глиноземных заводов СНГ обладает самым высоким уровнем автоматизации технологических процессов». Также это второй крупнейший глиноземный актив «Русала».

Ранее сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.