Кабинет министров Украины разработал специальный механизм, который поможет выплачивать льготы и субсидии людям из городов, где продолжаются активные боевые действия. Сейчас речь идет о 7 областях.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает УНН.

— Для того, чтобы обеспечить выплаты этим людям, Правительство приняло специальный механизм, - сообщила Марина Лазебная.

По ее словам, на момент принятия правительственного решения не могли провести начисление более 60 городов и районов 10 областей. Но в течение 7-10 марта органы социальной защиты этих регионов смогли частично возобновить работу и провести финансирование социальных выплат.

— Поэтому на сегодня специальный механизм выплаты денежных пособий, льгот и субсидий будет применен в отдельных городах и районах 7 областей, - сказала Марина Лазебная.

Она попросила обратить внимание, какие это города и районы:

Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и город Мариуполь;

Запорожская область: Васильевский, Пологовский и Бердянский районы;

Луганская область: все города и районы;

Сумская область Ахтырский район в границах бывшего Тростянецкого района;

Харьковская область: Изюмский, Купянский районы, города Харьков, Купянск, Изюм;

Черниговская область: часть Новгород-Северского района и Деснянский район города Чернигов.

— Людям из этих городов и районов начисления денежных пособий, льгот и жилищных субсидий вместо органов социальной защиты населения проведет Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики на основе информации, содержащейся в реестрах. Ориентировочно этот процесс продлится 3-4 дня, - сообщила Марина Лазебная.

По ее словам, после этого Министерство социальной политики направит необходимое финансирование в «Ощадбанк», который обеспечит перечисление средств людям.

Лазебная отметила, что выплату денежных пособий, льгот и жилищных субсидий будет осуществлять «Ощадбанк» следующим образом:

* Тем гражданам, которые получали выплату на счета в банках «Ощадбанк» перечислит средства на те же счета. Итак, если вы получаете субсидию, льготы или пособия на карту вам не нужно никуда обращаться, и ничего дополнительного делать. Вы получите все на той же карте, которая у вас есть.

* Тем гражданам, которые получали выплаты через «Укрпочту» «Ощадбанк» осуществит денежный перевод через международную платежную систему «MY TRANSFER». Для того, чтобы получить денежный перевод, достаточно обратиться с паспортом и справкой об индивидуальном налоговом номере в любое отделение “Ощадбанка” на территории Украины. Мы понимаем, что сейчас в отдельных случаях необходимо время, чтобы добраться до отделения «Ощадбанка». Поэтому мы предусмотрели, что обратиться за переводом можно в течение 60 календарных дней с даты его зачисления.