Малые и средние агропроизводители с оборотом до EUR20 млн в год в период военного положения смогут получить беспроцентный кредит на 6 месяцев до 50 миллионов гривен под госгарантию на 80% от его сумы для обеспечения посевной.

«Правительство единогласно поддержало введение механизма предоставления государственных гарантий таким сельхозтоваропроизводителям, – принято постановление «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров Украины по обеспечению кредитной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям», – говорится в сообщении Минагрополитики в воскресение.

Согласно ему, государство полностью компенсирует процентную ставку по таким кредитам.

По расчетам Минагрополитики, речь идет о, агрокомпаниях, которые обрабатывают до 10 тысяч гектаров.

Ведомство указало, что для получения кредитасубъект предпринимательства должен быть сельскохозяйственным товаропроизводителем в значении, приведенном в законе «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».

«Заявителям необходимо обращаться в финансовое учреждение, где они обслуживались!», – отметило Минагрополитики.

Как пояснил министр Роман Лещенко, весной аграрии всегда нуждаются в дополнительном финансировании на период посевной, а после начала войны проблема обострилась из-за невозможности реализовать собранный в прошлом году урожай на экспорт, поскольку вся портовая инфраструктура страны заблокирована агрессором.

По оценкам Минагрополитики, общая потребность в средствах для проведения посевной составляет около 100 миллиардов гривен.

Министерство напомнило, что для обеспечения сельхозпроизводителей семенами к посевной в Украине во время военного положения отменены дополнительные процедуры по сертификации семенного материала и разрешена эксплуатация сельхозмашин без их регистрации.

Помимо того запущена аграрная платформа Минагрополитики по сбору актуальных потребностей аграриев под посевную в режиме реального времени https://agrostatus.org и создана онлайн-платформа для улучшения логистических маршрутов аграриев в условиях военного положения https://prodsafety.org.