Минфину РФ уже в следующий понедельник, 21 марта, необходимо будет выплатить купонный доход по суверенным еврооблигациям, номинированным в долларах.

Об этом свидетельствуют эмиссионные документы, сообщает 1prime.ru.

Речь идет о евробондах выпуска с погашением в 2029 году на 65,6 миллиона долларов. Выпуск Россия-29 объемом 3 миллиарда долларов Минфин разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее напоминал, что по выпускам российских еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, непосредственно в эмиссионных документах заложена возможность проводить выплаты в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Напомним, президент рф владимир путин заявил, что России фактически объявили войну «недружественными действиями» и давлением на экономику. Он сказал, что резервы российского Центробанка просто украли, и западные правительства объявили «дефолт» по своим обязательствам перед российскими финансовыми системами.