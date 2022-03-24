Прошло всего 10 лет, а криптовалют на рынке стало более 9000. Эта индустрия растет быстрыми темпами, привлекает инвестиции и упорно напоминает о том, что мир изменился в корне. Даже крупнейшие финансовые организации обращаются к крипте для осуществления трансграничных переводов. Основным помощником в таких операциях выступает платформа Stellar Lumens (XLM).

Stellar как площадка для P2P-обмена

Кто и для чего создал Stellar Lumens (XLM)

Stellar — это криптовалютная платформа, созданная в 2014 году на основе протокола Ripple (XRP). Ее основатели — Джойс Ким и Джед МакКалеб, который стремился централизовать экосистему и облегчить трансферы между активами.

Основные характеристики Stellar, которыми она в корне отличается от других крипт на рынке:

цифровая валюта платформы называется Lumens (XLM);

открытая финансовая система, предлагающая недорогие финансовые услуги;

обладает открытым исходным кодом;

поддерживает смарт-контракты.

Деятельность этой криптосистемы направлена на облегчение процедуры перевода активов. Она никогда не стремилась существовать отдельно от общей финансовой экосистемы, а скорее стать интегрированной ее частью. Ее неоспоримый плюс в том, что существование XLM обеспечивает людям даже с небольшим уровнем доходов доступ к недорогим финуслугам.

Сильные стороны Stellar Lumens

2017 год был для Stellar Lumens прорывом на рынке. Она стала входить в ТОП-20 криптовалют по рыночной капитализации. С начала выпуска коина до 2017 года ее цена увеличилась в 300 раз. Такому значительному росту способствовало также партнерство с таким мировым компьютерным гигантом, как IBM.

Как по обычному сценарию развития крипты, после подъема приходит “криптозима”. С 2018 по 2020 года Lumens пережил обвал.

Что касается инвестиционных возможностей Lumens, то, например, высокой волатильностью отличается пара XLM/USD, что делает ее довольно заманчивой для активных трейдеров. Купить криптовалуту можно на https://changelly.com/ru/buy/xlm.

Какие перспективы у Stellar Lumens

Несмотря на удвоение в цене в 2021 году, динамика роста XLM уступала многим альткоинам. Так на середину марта курс Stellar составил 0.1771 долларов за 1 коин с диапазоном торгов: $0.1761 — $0.1807. По сравнению с предыдущим днем, когда курс составлял $0.1801, то изменение составило -0.0030 долларов, -1.67%. Как видим, коррективы незначительные, а аналитический прогноз март-апрель 2022 года таков:

Дата 2022 г.

Минимум Максимум Курс 21.03 0,17 0,19 0,18 22.03 0,16 0,18 0,17 23.03 0,18 0,20 0,19 24.03 0,18 0,20 0,19 25.03 0,18 0,20 0,19 28.03 0,17 0,19 0,18 29.03 0,18 0,20 0,19 30.03 0,17 0,19 0,18 31.03 0,16 0,18 0,17 01.04 0,16 0,18 0,17

Stellar прилагает максимум усилий, чтобы стать более выгодным и быстрым заменителем таких платежных систем, как MoneyGram и Western Union. С усилиями этой криптоплатформы уменьшается разрыв между криптовалютами и стандартной банковской системой. Разрабатывая несколько глобальных фиатных шлюзов, система уверенно идет к своей цели. У XLM есть вполне реальное и перспективное будущее, поэтому если хотите наблюдать за динамикой роста коинов, заходите на Changelly.com.