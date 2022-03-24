Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Прошло всего 10 лет, а криптовалют на рынке стало более 9000. Эта индустрия растет быстрыми темпами, привлекает инвестиции и упорно напоминает о том, что мир изменился в корне. Даже крупнейшие финансовые организации обращаются к крипте для осуществления трансграничных переводов. Основным помощником в таких операциях выступает платформа Stellar Lumens (XLM).
Stellar — это криптовалютная платформа, созданная в 2014 году на основе протокола Ripple (XRP). Ее основатели — Джойс Ким и Джед МакКалеб, который стремился централизовать экосистему и облегчить трансферы между активами.
Основные характеристики Stellar, которыми она в корне отличается от других крипт на рынке:
Деятельность этой криптосистемы направлена на облегчение процедуры перевода активов. Она никогда не стремилась существовать отдельно от общей финансовой экосистемы, а скорее стать интегрированной ее частью. Ее неоспоримый плюс в том, что существование XLM обеспечивает людям даже с небольшим уровнем доходов доступ к недорогим финуслугам.
2017 год был для Stellar Lumens прорывом на рынке. Она стала входить в ТОП-20 криптовалют по рыночной капитализации. С начала выпуска коина до 2017 года ее цена увеличилась в 300 раз. Такому значительному росту способствовало также партнерство с таким мировым компьютерным гигантом, как IBM.
Как по обычному сценарию развития крипты, после подъема приходит “криптозима”. С 2018 по 2020 года Lumens пережил обвал.
Что касается инвестиционных возможностей Lumens, то, например, высокой волатильностью отличается пара XLM/USD, что делает ее довольно заманчивой для активных трейдеров. Купить криптовалуту можно на https://changelly.com/ru/buy/xlm.
Несмотря на удвоение в цене в 2021 году, динамика роста XLM уступала многим альткоинам. Так на середину марта курс Stellar составил 0.1771 долларов за 1 коин с диапазоном торгов: $0.1761 — $0.1807. По сравнению с предыдущим днем, когда курс составлял $0.1801, то изменение составило -0.0030 долларов, -1.67%. Как видим, коррективы незначительные, а аналитический прогноз март-апрель 2022 года таков:
|
Дата 2022 г.
|
Минимум
|
Максимум
|
Курс
|
21.03
|
0,17
|
0,19
|
0,18
|
22.03
|
0,16
|
0,18
|
0,17
|
23.03
|
0,18
|
0,20
|
0,19
|
24.03
|
0,18
|
0,20
|
0,19
|
25.03
|
0,18
|
0,20
|
0,19
|
28.03
|
0,17
|
0,19
|
0,18
|
29.03
|
0,18
|
0,20
|
0,19
|
30.03
|
0,17
|
0,19
|
0,18
|
31.03
|
0,16
|
0,18
|
0,17
|
01.04
|
0,16
|
0,18
|
0,17
Stellar прилагает максимум усилий, чтобы стать более выгодным и быстрым заменителем таких платежных систем, как MoneyGram и Western Union. С усилиями этой криптоплатформы уменьшается разрыв между криптовалютами и стандартной банковской системой. Разрабатывая несколько глобальных фиатных шлюзов, система уверенно идет к своей цели. У XLM есть вполне реальное и перспективное будущее, поэтому если хотите наблюдать за динамикой роста коинов, заходите на Changelly.com.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Прошло всего 10 лет, а криптовалют на рынке стало более 9000. Эта индустрия растет быстрыми темпами, привлекает инвестиции и упорно напоминает о том, что мир изменился в корне. Даже крупнейшие финансовые организации обращаются к крипте для осуществления трансграничных переводов. Основным помощником в таких операциях выступает платформа Stellar Lumens (XLM).
Stellar — это криптовалютная платформа, созданная в 2014 году на основе протокола Ripple (XRP). Ее основатели — Джойс Ким и Джед МакКалеб, который стремился централизовать экосистему и облегчить трансферы между активами.
Основные характеристики Stellar, которыми она в корне отличается от других крипт на рынке:
Деятельность этой криптосистемы направлена на облегчение процедуры перевода активов. Она никогда не стремилась существовать отдельно от общей финансовой экосистемы, а скорее стать интегрированной ее частью. Ее неоспоримый плюс в том, что существование XLM обеспечивает людям даже с небольшим уровнем доходов доступ к недорогим финуслугам.
2017 год был для Stellar Lumens прорывом на рынке. Она стала входить в ТОП-20 криптовалют по рыночной капитализации. С начала выпуска коина до 2017 года ее цена увеличилась в 300 раз. Такому значительному росту способствовало также партнерство с таким мировым компьютерным гигантом, как IBM.
Как по обычному сценарию развития крипты, после подъема приходит “криптозима”. С 2018 по 2020 года Lumens пережил обвал.
Что касается инвестиционных возможностей Lumens, то, например, высокой волатильностью отличается пара XLM/USD, что делает ее довольно заманчивой для активных трейдеров. Купить криптовалуту можно на https://changelly.com/ru/buy/xlm.
Несмотря на удвоение в цене в 2021 году, динамика роста XLM уступала многим альткоинам. Так на середину марта курс Stellar составил 0.1771 долларов за 1 коин с диапазоном торгов: $0.1761 — $0.1807. По сравнению с предыдущим днем, когда курс составлял $0.1801, то изменение составило -0.0030 долларов, -1.67%. Как видим, коррективы незначительные, а аналитический прогноз март-апрель 2022 года таков:
|
Дата 2022 г.
|
Минимум
|
Максимум
|
Курс
|
21.03
|
0,17
|
0,19
|
0,18
|
22.03
|
0,16
|
0,18
|
0,17
|
23.03
|
0,18
|
0,20
|
0,19
|
24.03
|
0,18
|
0,20
|
0,19
|
25.03
|
0,18
|
0,20
|
0,19
|
28.03
|
0,17
|
0,19
|
0,18
|
29.03
|
0,18
|
0,20
|
0,19
|
30.03
|
0,17
|
0,19
|
0,18
|
31.03
|
0,16
|
0,18
|
0,17
|
01.04
|
0,16
|
0,18
|
0,17
Stellar прилагает максимум усилий, чтобы стать более выгодным и быстрым заменителем таких платежных систем, как MoneyGram и Western Union. С усилиями этой криптоплатформы уменьшается разрыв между криптовалютами и стандартной банковской системой. Разрабатывая несколько глобальных фиатных шлюзов, система уверенно идет к своей цели. У XLM есть вполне реальное и перспективное будущее, поэтому если хотите наблюдать за динамикой роста коинов, заходите на Changelly.com.