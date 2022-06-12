По предварительным оценкам, в октябре может не хватить складских помещений для хранения урожая для 10-15 миллионов тонн.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он сказал, что Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Денис Шмыгаль добавил, что агрессор намеренно разрушает сельскохозяйственные объекты, как, например, второй крупнейший зерновой терминал Украины в Николаеве.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области пытаются вывезти зерно в западные регионы страны, а также строят хранилища для нового урожая.
По предварительным оценкам, в октябре может не хватить складских помещений для хранения урожая для 10-15 миллионов тонн.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он сказал, что Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Денис Шмыгаль добавил, что агрессор намеренно разрушает сельскохозяйственные объекты, как, например, второй крупнейший зерновой терминал Украины в Николаеве.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области пытаются вывезти зерно в западные регионы страны, а также строят хранилища для нового урожая.