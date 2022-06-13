При планировании поездки в столицу Украины необходимо заранее забронировать номер в отеле. При этом важно внимательно изучить все предлагаемые варианты, подобрав комфортное временное жилье.

«Седьмое небо» предлагает снять номер в гостинице Киева недорого, которая расположена вблизи делового и исторического района. Это выгодное место с точки зрения инфраструктуры и транспортной развязки.

Забронировать апартаменты можно онлайн на официальном сайте сети мини отелей или по телефону у менеджера. Он в деталях ответит на все вопросы круглосуточно. Это известная сеть небольших комфортных гостиниц Киева, которая получила высокую оценку от клиентов на сайте Booking.com.

Какие номера можно снять в мини отеле Киева?

В столичном мини отеле есть разные категории номеров, что позволяет выбрать подходящий для себя вариант. Это могут быть:

стандартные;

семейные;

апартаменты класса «люкс».

Самыми популярными являются номера категории стандарт. Это улучшенный эконом вариант по выгодной цене за сутки проживания. Поэтому в них останавливается большое количество туристов, командировочных и др.

В таком стандартном номере есть все необходимое для отдыха и комфортного временного проживания (просторная кровать, шкаф, холодильник, набор посуды и мелкая бытовая техника, телевизор, интернет, кондиционер и пр.). Семейные или влюбленные пары бронируют, как правило, семейные апартаменты.

В таком номере предусмотрена хорошая звукоизоляция, есть просторная двуспальная кровать с качественным текстилем. Для каждого постояльца выдается халат, тапочки, набор мини косметики, а в комнатах поддерживается чистота, несмотря на небольшое количество обслуживающего персонала.

Для VIP-клиентов есть шикарные апартаменты класса «люкс». Они расположены на верхних этажах мини гостиницы, и из окон с панорамным остеклением открывается чудесный вид на достопримечательности Киева.

Здесь большая кровать с гипоаллергенным бельем и ортопедическим матрасом, огромный плазменный телевизор, а в стоимость включен континентальный завтрак. Предусмотрена отличная шумоизоляция, возможность полного затемнения в дневное время для спокойного сна и полноценного отдыха.

Почему туристы предпочитают останавливаться в мини гостиницах?

Многие туристы выбирают недорогие мини отели Киева по ряду причин. К главным конкурентным их преимуществам, по отзывам постояльцев, относят следующее:

выгодное месторасположение;

невысокая цена за сутки;

охраняемая стоянка для автомобилей постояльцев;

комфортные условия;

персональный подход к каждому гостю;

небольшой номерной фонд;

наличие завтраков.

Бронировать номер в мини гостинице следует заранее, так как они могут быть заняты постоянными гостями. Владельцы индивидуально относятся к каждому, дорожат своей репутацией, поэтому здесь комфортно и по-домашнему уютно.