Россию до конца текущего года покинут 15 тысяч человек, имеющих состояние в $1 миллион и более, что составляет 15% всех миллионеров РФ.

Об этом говорится в исследовании компании Henley&Partners, отслеживающей миграцию богатых физических лиц.

— Состоятельные люди очень мобильны, и их передвижение может служить ранним предупредительным сигналом о будущих тенденциях в стране, — говорится в исследовании.

Прогнозные данные показывают, что к десятке стран, из которых будут бежать богатые, относятся Россия, Китай, Индия, Гонконг, Украина, Бразилия, Великобритания (из-за Brexit), Мексика, Саудовская Аравия и Индонезия.

В десятку стран, в которые мигрируют миллионеры, входят ОАЭ, Австралия, Сингапур, Израиль, Швейцария, США, Португалия, Греция, Канада и Новая Зеландия. Также приток миллионеров ожидается в Мальте, Маврикии и Монако.

Также вторжение РФ в Украину привело к резкому росту числа украинских миллионеров, которые, по прогнозам, терпят самые высокие убытки в истории страны.