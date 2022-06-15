С чего начать делать ставки на бой усик-джошуа 2? Какие шансы на победу в поединке у каждого из соперников - кто победит? Статистика боксеров от Париматч - на чьем счету большее число побед?

Ставки на Усик Джошуа — реальные шансы боксеров на победу

Практически год назад Усик и Джошуа провели свой первый бой, в котором уверенную победу по единогласному судейскому решению одержал украинский боксер. Изначально планировалось, что бой пройдет в апреле, но организаторы уже несколько раз переносили дату, и теперь озвучивается середина августа. Несмотря, что времени до боя еще довольно много тем, кто планирует делать ставки на бой усик-джошуа 2, стоит уже сегодня начать подготовку прогноза. При этом важно учитывать, что прошлогоднем поединке украинский боксер был явным андердогом, но перед ревашем в победу Усика аналитики верят значительно больше. Отследить это довольно просто на основе текущих букмекерских котировок, с которыми уже можно ознакомиться на сайте БК Париматч, где также доступна статистика и прямые трансляции.

Прошлый бой Усик-Джошуа — статистика побед и поражений боксеров

Выше уже упоминалось, что предстоящий поединок будет уже повторным боем боксеров, поэтому бетторы найдут достаточное количество данных для проведения предварительного анализа. Стоит отметить, что прошлый бой был лишь четвертым в карьере Александра Усика в супертяжелом весе (ранее боксер выступал в другой категории).

При этом его соперник — Джошуа, провел в общей сложности 26 боев, в которых одержал 22 победы. Британец всегда выступал в этой категории, одерживая значительное преимущество во многом за счет своей силы. Однако в бою с украинским боксером ему не удалось одержать победу именно по причине недостаточной скорости и маневренности. Однако в этом году представители британца заявили, что в его тренировочный план были внесены изменения. Исходя из этого предстоящий бой действительно может быть зрелищным, а его исход — непредсказуемым.

Факты про Усика и Джошуа — подготовка к ставкам

Планируете начать ставить на бой между Усиком и Джошуа? Тогда изучите статистику боксеров, а также проведите анализ их текущей формы. Среди ключевой информации о боксерах:

общее количество побед на счету Усика — 19 (в девятнадцати проведенных боях);

Джошуа провел 26 поединков, в которых одержал 24 победы;

украинский боксер не так давно сменил категорию на супертяжелый вес, проведя здесь всего три поединка;

за всю карьеру британский боксер одержал всего два поражения!

Усик отлично проводит бои тактически, а Джошуа в большинстве случаев одерживает преимущество за счет своей массы и силы. И даже после смены тренировочного плана британский боксер считается андердогом предстоящего боя, на что указывают и букмекерские котировки.

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