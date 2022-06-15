Лига Чемпионов была организована в 1955 в качестве соревнования между лучшими командами Европы. Цель турнира довольно простая – выяснение, какой клуб является сильнейшим в текущем сезоне, а также популяризация футбола. И это сработало – сегодня этот вид спорта является самым популярным в мире и на все матчи можно делать букмекерские ставки на спорт от 1xbet.kz.

В первом розыгрыше ЛЧ сезона 1955/1956 победителем стал испанский «Реал» Мадрид. Каким же был путь «сливочных» к чемпионству? В то время еще не было привычных нам групповых этапов, а был первый раунд, в котором встречались 16 команд. Они играли по два матча со своим соперником, за счет чего определилась восьмерка клубов, которые выйдут в одну четвертую финала. Вы и сегодня можете делать любые спортивные ставки на сайте букмекера 1xBet на матчи плей-офф.

На своем пути «Реал» обыграл следующие клубы:

«Серветт», Швейцария.

«Партизан», Сербия.

«Милан», Италия.

«Реймс», Франция.

В первом раунде «сливочным» достался швейцарский клуб «Серветт», с которым никаких сложностей не было. Так, испанцы выиграли первую игру со счетом 2:0, а вторую со счетом 5:0, полностью разгромив оппонента. А на сайте http://www.1xbet.kz/live/Football/ вы можете заключать свои пари на будущие игры этих команд.

Путь Реала к финалу ЛЧ

Уже в одной четвертой финала достался более серьезный соперник – «Партизан». В середине прошлого столетия это была сильная команда, которая на равных соперничала с европейскими грандами. Но «Реал» неожиданно смог разгромить сербов в первой игре со счетом 4:0. Казалось, что у них не осталось шансов на победу, тем ни менее в ответной встрече «Партизан» практически сделал камбэк, выиграв со счетом 3:0. Такие невероятные матчи можно смотреть в лайве от 1xBet.

Так, с минимальным преимуществом мадридцы вышли в полуфинал, где предстояло провести два тяжелых матча с «Миланом». Уже в первой игре «Реал» смог одержать довольно комфортную победу со счетом 4:2, но в ответной встрече уже итальянцы праздновали победу со счетом 2:1. Тем ни менее, по сумме двух игр, с минимальным преимуществом – 4:5 – в финал вышел «Реал». А сможет ли клуб повторить свой успех в будущем сезоне – на это можно заключать пари в БК 1xBet - все ставки на спорт линия.

Финальная игра была достойна звания лучшей игры года в турнире. Так уже до 30-ой минуты первого тайма был зафиксирован счет 2:2 – настоящая перестрелка. Во втором тайме «Реймс» смог снова забить, но мадридцы быстро сравняли счет, а через несколько минут и вышли вперед, установив финальный счет 4:3. Так, пройдя непростой путь, «Реал» Мадрид стал первым победителем Лиги Чемпионов, а сегодня является самым титулованным клубом в этом турнире. Вы можете делать все свои спортивные ставки в линии 1xBet на будущие игры команды.

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