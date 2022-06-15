Французский «Реймс» является довольно скромной футбольной командой, которая достигала серьезных побед аж в середине прошлого столетия. Так, она пять раз становилась чемпионом Франции, выигрывала кубки и суперкубки. Также в 50-хх годах «Реймс» дважды выходил в финал Лиги Чемпионов – это лучшее достижение клуба в еврокубках. Но вы можете делать ваши ставки на спорт 1xBet на то, сможет ли клуб в будущем повторить свой успех.

К сожалению для французов, они дважды в финале попадали на испанский «Реал» Мадрид, который так и не удалось обыграть. Но давайте рассмотрим весь путь «Реймса» к финалу. На своем пути они встретились со следующими клубами:

«Ардс», Северная Ирландия.

ХПС, Финляндия.

«Стандард», Бельгия.

«Янг Бойз», Швейцария.

«Реал» Мадрид.

На все эти команды и чемпионаты, в которых они играют, вы можете делать ваши спортивные ставки в надежной БК 1xBet. Как видно, для французского топа тех лет соперники были не самыми сложными, что и позволило «Реймсу» дойти до финала турнира.

Выход в финал ЛЧ

Сам розыгрыш еврокубка для команды стартовал с предварительного раунда, который позволял получить путевку в основную сетку турнира. В нем «Реймс» без проблем в двух матчах разбил «Ардс» с общим счетом 10:3 и вышел в первый раунд. Чтобы не пропускать такие яркие матчи, переходите в лайв 1xbet-new.com/live/, делайте ставки и следите за игрой.

В первом раунде достался довольно простой оппонент – финский ХПС. И снова никаких сложностей для «Реймса» не возникло – победа в первой игре со счетом 4:0, и во второй со счетом 0:3. Так довольно просто французский клуб вышел в четвертьфинал, где уже ждал более сильный оппонент – «Стандард». Вы и сегодня можете делать удачные ставки на эти команды в лайве 1xBet.

В первой же игре «Реймс» проиграл бельгийцам со счетом 2:0, но во второй команда смогла сотворить удивительный камбэк, выиграв 3:0. Так, с общим счетом 3:2, французский клуб вышел в полуфинал главного еврокубкового турнира. А пока в матчах ЛЧ перерывы, ищи на 1xBet игровые автоматы чтобы весело провести время.

В одной второй финала играли с «Янг Бойз», который выиграл в первом матче со счетом 1:0. Но в ответной встрече «Реймс» смог собраться и одержать уверенную победу 3:0, чем обеспечил себе второе попадание в финал ЛЧ за четыре года. Однако в решающей игре снова предстояло схлестнуться с «Реал» Мадридом, который уже обыгрывал французский клуб. И этот финал не оказался лучше – мадридцы без проблем обыграли «Реймс» со счетом 2:0, лишив клуб долгожданного титула. Возможно, в будущем команда еще покажет себя, но пока таких игр нет, ищите игровые автоматы в БК 1xBet и делайте ставки в азартных играх.

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