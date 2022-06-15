В оккупированном Херсоне российские захватчики восстановили работу порта.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

— Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов, — пишет издание со ссылкой на оккупационную «администрацию» Херсона.

По данным СМИ, на данный момент уже восстанавливается инфраструктура порта, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению «полноценной работы».

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до освобождения этих территорий от российской оккупации.