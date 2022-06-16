Экономика Украины постепенно восстанавливается от уровня наибольшего падения в марте, спад в мае к аналогичному месяцу прошлого года замедлился до 35-40%.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук на воркшопе с иностранными инвесторами, передает «Интерфакс-Украина».

— По оценкам НБУ, в марте ВВП упал на 44%, а в мае падение сократилось до 35-40%, — сказал Сергей Николайчук.

Замглавы Нацбанка отметил, что для оценки ВВП можно полагаться только на косвенные данные.

Говоря об инфляции, которая по итогам мая в годовом исчислении достигла 18%, Сергей Николайчук отметил, что она во многом определяется нарушением цепочек снабжения и проблемами с логистикой. Инфляция наиболее высока в южных областях Украины, которые частично оккупированы, тогда как в западных регионах она самая низкая и, по сути, очень близка к уровню инфляции в соседних странах.

Замглавы НБУ оценил инфляционные ожидания населения на уровне около 20%. По его словам, это был один из аргументов повышения учетной ставки с 10% сразу до 25%, чтобы обеспечить положительные реальные ставки и снизить инфляционное давление.

Ранее сообщалось, что украинский бюджет теряет по 50 миллионов долларов каждые сутки из-за неработающих портов. Минэкономики совместно с Мининфраструктуры прорабатывает новую логистическую цепочку для экспорта украинских товаров.