Российский газовый монополист «Газпром» за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60%.

Об этом пишет «Европейская правда».

«Газпром» с начала четверга начал сокращать объемы поставок газа в Германию по газопроводу «Северный поток-1» до суточного максимума в 67 миллионов кубометров.

Во вторник «Газпром» объявил о снижении максимального объема поставок до 100 миллионов кубометров газа в сутки против 167 миллионов кубометров.

В общем, сокращение означает примерно 60% сокращение поставки газа в Германию всего за два дня.

Министр экономики Германии Роберт Хабек накануне обвинил Москву в попытке создать беспокойство и повысить цены на газ. Он добавил, что альтернативные поставки газа на рынке все еще возможны, хотя и по более высокой цене.

Ранее американский политик и актер Арнольд Шварценеггер призвал страны мира как можно скорее отказатьсяот поставок топливных ресурсов из России. Он отметил, что за первые два месяца войны Россия запустила около 1300 ракет по Украине стоимостью 7,7 миллиарда евро. За это же время, сказал он, Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо.