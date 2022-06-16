В мае по сравнению с апрелем украинцы стали больше покупать товары и услуги, оплачивая их банковскими карточками. Значительно выросли объемы оплат в кафе и ресторанах – на 54% (до 2,3 миллиардов гривен).

Об этом сообщили в ПриватБанке.

— Согласно статистике сети POS-терминалов ПриватБанка, количество оплат покупок в мае выросло на 21% (со 146 миллионов транзакции в апреле до 177 миллионов в мае 2022). Соответственно расходы на покупку товаров и услуг банковскими картами также выросли на 21% (42,3 миллиарда гривен в мае против 34,9 миллиарда гривен в апреле 2022 года, – говорится в сообщении.

При этом подавляющая доля карточных расходов украинцев идет на оплату продуктов питания – в мае по сравнению с апрелем она увеличилась на 12,6% (до 21,3 млрд грн) и составляет более 50% общего объема оплат покупок картами.

В то же время значительно выросли объемы оплат в кафе и ресторанах – на 54% (до 2,3 миллиарда гривен), магазинах техники и электроники (на 41% до 2,9 миллиарда гривен) и сетях АЗС (на 27% до 1,23 миллиарда гривен).

— Потребительский рынок постепенно восстанавливается после резкого падения в первые недели войны, рост количества покупок происходит как за счет увеличения предложения торговых сетей и малого бизнеса, так и за счет активного роста количества торговых точек, принимающих карты к оплате, – заявил руководитель дирекции обслуживания бизнес клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.

Он также добавил: «На сегодняшний день безналичная оплата на потребительском рынке является доминирующей перед наличными».

Наибольшими темпами восстанавливают товарооборот предприниматели и малый бизнес – по сравнению с апрелем на 20%, в общенациональных торговых сетях объемы оплат картами выросли на 16,5%, добавляют в банке.

Всего в мае в сети банка количество активных торговых терминалов, принимающих оплату картами, увеличилось на 9% до 181,5 тысячи. При этом за последний месяц ПриватБанк подключил бизнесу 6300 новых POS-терминалов.

Напомним, что на нужды Вооруженных сил Украины через приложение «Дія» собрали 300 миллионов гривен.