Современная стоматология постоянно развивается и использует все новые и новые методы. Например, во многих частных клиниках перенимают опыт западных европейских стран и лечат детям зубы в состоянии сна. Таким образом их берегут от стресса, травм и боязни врачей, поэтому лечение зубов во сне детям цена может быть немного выше за счет лекарств, но это того точно стоит. Также сейчас довольно большой прорыв в возможности выровнять зубы с помощью брекетов. Эти системы можно установить даже во взрослом возрасте и скоро сверкать новой яркой улыбкой.

Показания для ношения брекетов

Сейчас брекеты пользуются популярностью, потому что все хотят иметь красивую улыбку. Можно выделить ряд показаний, при которых они понадобятся:

сформировавшийся неправильный прикус;

наличие диастемы - увеличения между зубами промежутка;

скученность зубного ряда из-за нехватки в ротовой полости места для их расположения;

дистопия - неправильное месторасположение одного или нескольких зубов в ряду.

Противопоказания для установки брекет-систем

Хоть использование брекетов и является популярной процедурой, но к нему есть и ряд противопоказаний, например:

слишком подвижные зубы;

тонкая эмаль;

наличие онкологических болезней;

имунные и эндокринные патологии;

нарушения психики;

слишком много выпавших зубов и другие.

Плюсы и минусы брекетов

Если вы хотите поставить брекеты киев, то обращайтесь в Клинику Доброго Стоматолога, где работают профессионалы-врачи и находят лучший подход. Поскольку брекеты являются конструкцией, которая не снимается, то надо, чтобы стоматолог сделал изначально все хорошо и не было проблем.

Можно выделить плюсы применения брекет-систем:

легкость ухода за брекетами дома;

возможность использования для исправления разных ситуаций;

безопасность для применения почти всем пациентам;

высокий уровень эффективности действия конструкции, потому что давление на челюсть и зубы происходит непрерывно круглосуточно и снять их заранее нельзя;

комфорт использования их пациентом, поскольку они не выпадают и их не забываешь надеть.

Среди небольших минусов конструкции чаще всего выделяют:

то, что их видно в ротовой полости;

то, то их надо долго носить в большинстве случаев;

нельзя есть определенные продукты;

регулярно надо ходить к ортодонту на осмотр и проверку.

Виды брекет-систем

Есть несколько принципов классификации брекетов по разных признакам. Например, по материалу изготовления бывают брекеты из:

металла;

керамики;

сапфира;

лингвальные;

комбинированные.

Согласно способу установки системы на зубах также разделяют брекеты на лигатурные и безлигатурные. В первых используются специальные лигатуры - эластичные кольца - для прикрепления дуги к замочкам. В безлигатурных есть паз с замком, куда и вставляется дуга. С таким видом не так часто надо ходить к ортодонту, потому что не требуется замена лигатур. Но выбор может зависеть и от индивидуальных показателей.