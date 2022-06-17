Современная стоматология постоянно развивается и использует все новые и новые методы. Например, во многих частных клиниках перенимают опыт западных европейских стран и лечат детям зубы в состоянии сна. Таким образом их берегут от стресса, травм и боязни врачей, поэтому лечение зубов во сне детям цена может быть немного выше за счет лекарств, но это того точно стоит. Также сейчас довольно большой прорыв в возможности выровнять зубы с помощью брекетов. Эти системы можно установить даже во взрослом возрасте и скоро сверкать новой яркой улыбкой.
Сейчас брекеты пользуются популярностью, потому что все хотят иметь красивую улыбку. Можно выделить ряд показаний, при которых они понадобятся:
Хоть использование брекетов и является популярной процедурой, но к нему есть и ряд противопоказаний, например:
Если вы хотите поставить брекеты киев, то обращайтесь в Клинику Доброго Стоматолога, где работают профессионалы-врачи и находят лучший подход. Поскольку брекеты являются конструкцией, которая не снимается, то надо, чтобы стоматолог сделал изначально все хорошо и не было проблем.
Можно выделить плюсы применения брекет-систем:
Среди небольших минусов конструкции чаще всего выделяют:
Есть несколько принципов классификации брекетов по разных признакам. Например, по материалу изготовления бывают брекеты из:
Согласно способу установки системы на зубах также разделяют брекеты на лигатурные и безлигатурные. В первых используются специальные лигатуры - эластичные кольца - для прикрепления дуги к замочкам. В безлигатурных есть паз с замком, куда и вставляется дуга. С таким видом не так часто надо ходить к ортодонту, потому что не требуется замена лигатур. Но выбор может зависеть и от индивидуальных показателей.
Современная стоматология постоянно развивается и использует все новые и новые методы. Например, во многих частных клиниках перенимают опыт западных европейских стран и лечат детям зубы в состоянии сна. Таким образом их берегут от стресса, травм и боязни врачей, поэтому лечение зубов во сне детям цена может быть немного выше за счет лекарств, но это того точно стоит. Также сейчас довольно большой прорыв в возможности выровнять зубы с помощью брекетов. Эти системы можно установить даже во взрослом возрасте и скоро сверкать новой яркой улыбкой.
Сейчас брекеты пользуются популярностью, потому что все хотят иметь красивую улыбку. Можно выделить ряд показаний, при которых они понадобятся:
Хоть использование брекетов и является популярной процедурой, но к нему есть и ряд противопоказаний, например:
Если вы хотите поставить брекеты киев, то обращайтесь в Клинику Доброго Стоматолога, где работают профессионалы-врачи и находят лучший подход. Поскольку брекеты являются конструкцией, которая не снимается, то надо, чтобы стоматолог сделал изначально все хорошо и не было проблем.
Можно выделить плюсы применения брекет-систем:
Среди небольших минусов конструкции чаще всего выделяют:
Есть несколько принципов классификации брекетов по разных признакам. Например, по материалу изготовления бывают брекеты из:
Согласно способу установки системы на зубах также разделяют брекеты на лигатурные и безлигатурные. В первых используются специальные лигатуры - эластичные кольца - для прикрепления дуги к замочкам. В безлигатурных есть паз с замком, куда и вставляется дуга. С таким видом не так часто надо ходить к ортодонту, потому что не требуется замена лигатур. Но выбор может зависеть и от индивидуальных показателей.