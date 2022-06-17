В Госбюджет Украины поступил 1 млрд канадских долларов (эквивалент 773 миллиона долларов США) кредита на льготных условиях от Канады.

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

Срок погашения кредита —10 лет, процентная ставка — 1,69% годовых.

Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил правительство Канады и министра финансов Канады Христю Фриланд за неизменную поддержку Украины.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA) Акихико Танака подписали соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 100 миллионов долларов на льготных условиях.