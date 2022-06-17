Казино онлайн сегодня работают для игроков из Украины в лицензированном формате, предлагая ценителям азарта широкий ассортимент развлечений и приятные бонусы. Как играть в онлайн казино, и каких правил нужно придерживаться, расскажет этот материал.

Казино Украины с лицензией – в чем преимущества?

Ценители казино онлайн - https://fanday.net/news/luchshie-onlain-kazino-ukrainy-top-10 уже позабыли времена, когда для развлечений им нужно было посещать наземные залы, которые не всегда располагались в удобных местах. Сегодня весь игорный рынок сосредоточен в интернете, чему поспособствовал технологический прогресс и цифровые нововведения.

Приятные новости для украинских игроков поступили в 2020 году, когда онлайн казино были официально разрешены в стране. Открытие рынка привлекло внимание большого количества известных компаний, которые массово начали получать лицензии от комиссии КРАИЛ, чтобы предоставлять свои услуги на легальной основе.

Отмена моратория на азартный бизнес удовлетворила все стороны. Пользователи получили возможность играть в законных заведениях, казино онлайн развивать собственные бренды в Украине, а государственный бюджет теперь пополняется дополнительными финансами за уплату налогов, лицензий и страховых взносов.

Как играть в казино Украины онлайн

Казино Украины с лицензией от КРАИЛ четко соблюдают регламент ведения работы на местном рынке. Такие компании принимают все финансовые операции в украинских гривнах, а также следят за тем, чтобы их услугами пользовались исключительно совершеннолетние геймеры.

Чтобы стать клиентом одного из казино онлайн, игроку, которому исполнилось 18 лет, нужно:

Зайти на сайт или в мобильное приложение казино, например Слотс Сити здесь . Нажать кнопку «Регистрация», чтобы открыть электронную форму. Заполнить анкету с персональными данными. Указать номер телефона и адрес электронной почты. Подтвердить указанные контактные данные (перейти по ссылке в письме или ввести пароль из сообщения).

На этом завершается основной этап регистрации, после которого, игрок может внести депозит, получить бонус и приступить к игре. Но статус полноценного клиента казино онлайн Слотс Сити присваивается пользователю только после верификации. Эта процедура является обязательной для прохождения – так заведение убеждается в совершеннолетии пользователя.

Какие бонусы есть в Слотс Сити

Онлайн казино Слотс Сити разработало богатую программу для поощрений клиентов. Самый существенный подарок в заведении – это стартовый бонус за регистрацию, составляющий 35 000 гривен.

Помимо этого, клиентам игрового зала доступны регулярные акции, бесплатные вращения и азартные турниры с достойными денежными призами.