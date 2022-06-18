Евросоюз в конце июня возобновит торговые переговоры с Индией после перерыва почти в 10 лет на фоне попыток блока «отвернуть» Индию от ее связей с Россией.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исполнительного вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, передает Европейская Правда.

Он заявил, что переговоры между ЕС и Индией по соглашениям о свободной торговле и защите инвестиций начнутся в конце июня.

— Для ЕС партнерство с Индией является одним из важнейших отношений на будущее десятилетие, – сказал Домбровскис и добавил, что ЕС нацелен на «амбициозные» сроки для подписания соглашения до конца 2023 года.

ЕС стремится к дальнейшему сотрудничеству с Индией после вторжения России в Украину, с которой Индия исторически имела тесные связи.

Ранее, во время поездки в Индию в апреле президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах возобновить торговые переговоры с Индией и создать новый совет по торговле и технологиям.

Министр коммерции Индии Пиуш Гоял и Домбровскис рассказывали, что торговые переговоры будут сосредоточены на технологиях и цифровой торговле, а также на устойчивом развитии.