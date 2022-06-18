Литовская железная дорога с сегодняшнего дня, 18 июня, перестала совершать транзит российских товаров в Калининград, которые попали под санкции ЕС, — это 50% от всех грузов РФ.

Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, соответствующую информацию перевозчик сообщил за день до того, как запрет вступил в силу. Он уточнил, что под запрет Европейского союза попали около 50 процентов всех грузов, которые доставляют из регионов России.

— Нас просто поставили сегодня перед фактом, что с завтрашнего дня эти грузы не принимаются к перевозке. По нашим оценкам, мы не завершили пока анализ, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами Российской Федерации. Это в том числе стройматериалы, цемент, металлы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства материалов, готовая продукция, которая вывозилась с нашей территории. Это потребует сейчас от нас срочной постановки на линию Усть-Луга — Балтийск новых судов, — заявил он.

Кроме того, Антон Алиханов обвинил Литву в нарушении правил своего вступления в Евросоюз.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал санкции против России «безумными и бездумными» и добавил, что российская экономика якобы с ними справилась.