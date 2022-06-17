Президент РФ Владимир Путин назвал санкции против РФ «безумными и бездумными» и добавил, что российская экономика якобы с ними справилась.

Об этом он сказал, выступая на Петербургском экономическом форуме, пишет Meduza.

— Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Российские бизнес и власть при введении санкций против России работали собранно и сплоченно. Мы подавили инфляционный всплеск, государственные финансы устойчивы. Россия справится с любыми вызовами, об этом говорит вся ее тысячелетняя история. Санкционное оружие наносит сравнимый, а то и больший вред его идеологам и конструкторам. Мы видим, как в Европе растет стоимость продуктов питания, электроэнергии и топлива, — заявил он.

Владимир Путин утверждает, что «ухудшение глобальной ситуации в экономике — это не вопрос последних месяцев и, тем более, не результат «специальной военной операции» (так РФ называет полномасштабную войну против Украины).

— Подобные утверждения — это откровенное и сознательное извращение фактов. Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная политика стран так называемой «большой семерки», включая бесконтрольную эмиссию и накопление необеспеченных долгов. Причем эти процессы ускорились с началом пандемии в 2020 году, когда кардинально сократились предложение и спрос на товары и услуги. Спрашивается — при чем здесь наша военная операция на Донбассе?, — заявил президент РФ.

Напомним, 16 июня президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России; Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции.