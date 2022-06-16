Президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России; Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом закончилась. Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции», — написал он.

Глава ОПУ также добавил, что Украина передала лидерам государств «полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака».

Он подчеркнул, что нужно усиливать давление на агрессора и работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго.