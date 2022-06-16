В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса в Киев обсудят вопросы продовольственной безопасности.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

— Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения. Ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС, – написал Андрей Ермак.

Он отметил, что вскоре состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во время визита лидеры также посетят Ирпень.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг приедет в Киев, где присоединится к лидерам Франции, Германии и Италии.