Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг приедет в Киев, где присоединится к лидерам Франции, Германии и Италии.

Об этом пишет немецкий Bild, сообщает Европейская правда.

По данным издания, присоединиться к трио Клаусу Йоханнесу предложил французский президент Эммануэль Макрон.

— В какой-то момент в течение недель подготовки к поездке трио стало ясно, что взять с собой восточного европейца как символ европейского единства может быть хорошей идеей, — пишет издание.

Клаус Йоханнес самостоятельно путешествовал из Бухареста в Киев, поскольку в поезде, которым ехали три лидера, уже не было места, поскольку их сопровождали многочисленные делегации и охрана.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что во время визита лидеры ЄС сначала встретятся с президентом Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.