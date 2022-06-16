Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что во время визита лидеры ЄС сначала встретятся с президентом Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

Об этом он сказал в комментарии BFMTV по прибытии поезда в Киев, пишет Европейская правда.

— Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершались убийства, и проведем запланированные встречи. Этот город – Ирпень, – сказал Эммануэль Макрон.

Он добавил, что хочет уверить украинцев в европейской поддержке и единстве.

Также с делегацией приехала министер иностранных дел Франции Катрин Колонна. «Эта поездка очень важна для Украины, Европы и глобальной стабильности», – сказала она в комментарии.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.