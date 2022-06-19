Наркомания – это болезнь, которая всегда имеет психологическую подоплеку. Не стоит думать, что люди становятся наркоманами по собственному желанию. В нашем обществе привыкли считать, что зависимость возникает только у тех, кто находится на дне жизни. Если же человек успешный, у него хорошая семья, тогда он точно не станет наркоманом. К сожалению, это не так. Люди становятся наркоманами независимо от социального статуса. Да, окружение имеет определенное влияние на людей. Но это лишь один из факторов, а не основополагающая причина. Наркоманами люди становятся не из-за того, где они живут и с кем общаются.

Причина наркомании кроется в психологическом состоянии самого человека. Мы часто не замечаем, что происходит с близкими, с нами самими. Дело в том, что человек, который находится в стрессе, не испытывает радости из-за нехватки серотонина. А стресс вызывают разные вещи. Это может быть переутомление на работе, слишком высокие требования к себе, непонимание окружающих, травмы детства, потери. И неважно, насколько успешен человек, чего он добился, какая у него семья. Если у него болит душа и он постоянно переживает, хотя бы на подсознании, это приводит к недостаточной выработке гормона счастья. А без него люди постепенно впадают в апатию, у них пропадает воля к жизни, желание что-то делать.

И чтобы хоть как-то вернуть эту волю, снова ощутить радость, люди начинают употреблять наркотики. Когда человек получает очередную дозу, наркотик провоцирует выброс серотонина. Благодаря этому люди ощущают радость. Но когда эффект от вещества заканчивается – радость исчезает. На ее место приходит апатия, которая со временем может перерасти в депрессию. Также людей накатывают суицидальные мысли, паранойя. Вот поэтому человек с зависимостью не может справиться с ней сам. Ему обязательно нужна профессиональная помощь не только нарколога, но и психолога.

Каким должно быть лечение наркомана

Чтобы помочь зависимому важно отправить его в клинику, где больной может находиться в стационаре. Лечение дома – это очень плохой выход. Также не стоит кодировать зависимого. Вот здесь можно почитать, почему не рекомендуется кодировка наркоманов: https://narko-centr.com.ua/kodirovka-ot-narkotikov/. Важно осознавать, что лечение от зависимости – это долгий процесс, и уложить его в один день невозможно.

В клинике доктора Кадырова пациенты получают необходимую помощь и остаются на реабилитации столько, сколько потребуется.