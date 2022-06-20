Российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму больше 12,5 миллиардаевро в результате санкций ЕС.

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд, пишет DW.

— Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 миллиарда евро в апреле до более 12,5 миллиарда евро, — отметил он.

Столь резкое увеличение замороженных активов Кристиан Виганд связал с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, — особенно в Германии.

Ранее Минфин США внес в санкционный список 17 российских граждан, которые причастны к агрессии РФ против Украины.