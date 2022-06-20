Компания Рината Ахметова System Capital Management (SCM) начинает работать с международной компанией Covington&Burling над созданием юридического механизма для системы международных репараций за счет России в пользу Украины и украинцев.

Об этом в Facebook сообщила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Она отметила, что сейчас отсутствует юридический механизм для того, чтобы заставить Россию ответить, в том числе, деньгами, за все, что она «украла, разрушила, обесценила».

— Мы (SCM) начинаем долгий путь поиска/наработки/создания юридического механизма для системы международных репараций за счет России в пользу Украины и украинцев, — написала она.

По ее словам, механизм будет общим и должен работать как для SCM, так и для Украины и всего мира, чтобы он мог судиться с Россией.

Справка: System Capital Management была основана в 2000 году и работает в горно-металлургической, энергетической, банковской, телекоммуникационной, масс-медийной, транспортной, сельскохозяйственной, страховой и других сферах. 100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал россиян учить слово «репарации» и «контрибуции», потому что РФ восстановит Украине всю уничтоженную инфраструктуру.