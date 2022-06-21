Сборные Украины и Сербии сыграли вничью со счетом 1:1 в отборочном туре юношеского чемпионата Европы. Участие в матче принимали игроки, возрастом до 19 лет. Из-за равного количества очков у команд пришлось подсчитывать желтые карточки. По итогам у украинской сборной оказалось на три желтых карточки больше.

Эксперты прогнозировали Украине высокие шансы на победу в этом матче. В этом году украинскую сборную поддерживали фанаты футбола со всех уголков мира.

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Украинские болельщики активно делали ставки на победу национальной сборной. «Сине-желтые» играли внимательно и прагматично, но все же проиграли соперникам по количеству желтых карточек. Несмотря на это, футболистам не за что извиняться перед своими болельщиками. Со скоростями и мотивацией к победе у украинской сборной все в порядке.

Перед этим матчем у национальных сборных Сербии и Украины было равное число баллов. В матче последнего тура второго этапа квалификации украинская команда обыграла Нидерланды со счетом 2:1. Главные соперники Украины – сербы одержали победу над игроками Норвегии с аналогичным количеством очков. Все ключевые показатели команд оказались идентичными. Место в финале Лиги заняла команда, получившая меньшее число желтых карточек. Ей оказалась сербская сборная.

Чемпионат Европы состоится с 18 июня по 1 июля в Словакии. Принимать участие в юношеском Евро-2022 имеют право игроки, родившиеся позже 1 января 2005 года.