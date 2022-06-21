Глава ЕИБ Вернер Хойер заявил, что для того, чтобы отстроить Украину после российского вторжения понадобится до 1 триллиона евро.

Об этом информирует Bloomberg.

По оценке экономиста, сейчас в медиа фигурирует нереалистичные подсчеты стоимость восстановления украинских городов.

— Я выделил триллион, потому что видел в публичном пространстве цифры, которые я считаю совершенно нереальными, когда смотрю на уровень разрушения в Украине, — сказал Вернер Хойер, управляющий кредитным подразделением Европейского Союза.

Он подчеркнул, что Европе «придется сыграть самую большую роль» в этом деле.

Напомним, Евросоюз уже подготавливает план послевоенного восстановления Украины.