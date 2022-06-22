Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что в результате массовой миграции стране не хватает около 170 тысяч специалистов IT-сферы.

Об этом сообщает РБК.

— В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причем существенный, в ряд стран. Уровень потребности определяется экспертами примерно в 170 тысяч, а всего в отрасли занят один миллион человек, — сказал он на расширенном заседании комитета совета федерации по социальной политике.

В этой связи он попросил совет федерации России поддержать принятый Госдумой закон об упрощенном порядке предоставления вида на жительство в России иностранным IT-специалистам и их семьям.

Многие IT-специалисты решили покинуть Россию после 24 февраля, когда она развязала полномасштабную войну против Украины. По разным оценкам, из России в первые месяцы войны выехали десятки тысяч специалистов.

Напомним, российский олигарх Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны.