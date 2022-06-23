Благотворительный фонд Сергея Притулы объявил о сборе 500 миллионов на три «Байрактара» для украинских военных. Уже через сутки удалось собрать деньги на два таких аппарата.

Об этом сообщил волонтер и телеведущий Сергей Притула.

Сбор средств в рамках проекта «Народный Байрактар» стартовал в 9:00 утра 22 июня. Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым сообщили, что намерены собрать 500 миллионов гривен (15 миллионов долларов) за неделю на три «Байрактара» для помощи ВВС Украины.

За сутки организаторам удалось собрать 296 миллионов гривен.

— Доплюсовываем средства, которые наш фонд выделил на проект и суммарно есть 366 миллионов гривен! А это означает, что из желаемых трех мы уже собрали на два «Байрактара»! Два в сутки! Люди, вы делаете что-то фантастическое и пишете историю!, — отметил Сергей Притула.

Напомним, что граждане Литвы пожертвовали 5 миллионов евро на закупку для Украины беспилотника «Байрактар». Кроме того, Литва договорилась с турецким производителем боевых беспилотником Bayraktar о передаче Украине дополнительных боеприпасов.

Ранее СБУ сообщала, российские захватчики завидуют, что у украинцев есть «Байрактары» и с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия Вооруженным силам Украины.