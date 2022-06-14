Литва договорилась с турецким производителем боевых беспилотником Bayraktar о передаче Украине дополнительных боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

— Договорились о вооружении литовско-украинского Bayraktar Vanagas. Боеприпасы будут доставлены вовремя! Мы также благодарим компанию-производителя за дополнительно пожертвованные боеприпасы, — отметил он.

Ориентировочная стоимость такого боеприпаса — от 60 до 100 тысяч долларов.

Ранее общественность Литвы приобрела для Украины 110 противодронных орудий литовского производства EDM4S Sky Wiper.

Также отметим, что Литва отказалась от поставок российского газа, нефти и электричества с 22 мая.