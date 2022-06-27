В России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам.

Об этом пишет Bloomberg.

В течение месяцев РФ находила пути обхода санкций, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня в воскресенье закончился льготный период для выплаты процентов в размере 100 миллионов долларов США до 27 мая, что считается дефолтом в случае пропуска платежа.

Как пишет издание, это признак того, что страна превращается в «экономического, финансового и политического изгоя».

С начала марта валютные резервы центрального банка РФ остаются замороженными, а крупнейшие банки — оторванными от мировой системы.

Но учитывая ущерб, который санкции уже нанесли экономике и рынкам, дефолт скорее символичен.

Сама же Россия отказалась признавать дефолт, заявив, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета, но нет возможности произвести оплату.

На прошлой неделе Россия объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в 40 миллиардов долларов в рублях, критикуя «форс-мажорную» ситуацию, которую, по ее словам, искусственно создал Запад.

Напомним, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана призывает Европейский Союз отказаться от новых санкций против России. Будапешт предлагает возобновить переговоры с Москвой.