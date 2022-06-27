На зарплаты украинским военным сейчас в месяц уходит 40 миллиардов гривен.

Такую цифру озвучил глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич в интервью РБК-Украина.

При этом, по словам Александра Завитневича, раньше в эту сумму укладывался годовой зарплатный фонд военных. Глава оборонного комитета также добавил, что денежное довольствие военнослужащих сейчас уменьшать не собираются.

— Никто не имеет цели уменьшать, хотелось бы увеличивать, но посмотрим, все зависит от общего состояния экономики. Будем проводить консультации с Кабинетом министров и Минфином относительно средств, — отметил он.

Ранее сообщалось, что расходы госбюджета на зарплаты украинским чиновникам сократили на 10%. Власти готовы уменьшить их еще больше в случае необходимости.