В Польше собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

Об этом сообщил инициатор сбора, журналист Славомир Сераковский, передает Европейская правда.

Счетчик на официальном сайте акции пока показывает около 1 миллиона 78 тысяч злотых.

— К нам присоединились более 10 тысяч человек. Информацию об акции распространили 25 тысяч раз. Кто еще хочет инвестировать в поражение Путина?, —написал Славомир Сераковский.

Напомним, акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине. Необходимые 22,5 миллиона злотых планируют собрать за 30 дней.

Напомним, что граждане Украины за неполных трое суток сумели собрать 600 миллионов гривен, которых хватит для покупки четырех дорогостоящих турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2.