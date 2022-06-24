Граждане Украины за неполных трое суток сумели собрать 600 миллионов гривен, которых хватит для покупки четырех дорогостоящих турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2.

Сбор объявил закрытым один из его организаторов Игорь Лачен.

Масштабное событие устроил благотворительный фонд Сергея Притулы и блогер из Днепра Игорь Лачен. На сбор 500 миллионов отводилась неделя, однако еще до половины срока удалось накопить около 600 миллионов долларов. Этой суммы достаточно для приобретения 4 беспилотников, хотя на старте речь шла о 3.

— Я хотел бы от себя поблагодарить каждого и каждую, кто принял участие в этом собрании и оставил свое имя в чеках транзакций, и вы теперь в истории. Каждый из вас в эти трое суток каждый день приближал нас к победе. Кто-то из вас снимал тиктоки, кто-то делал мемы, кто-то делал наклейки и лепил их даже за границей, кто-то показывал знакомым, друзьям и родителям, кто-то рассказывал об этом в разных уголках земли. Благодаря вам нас услышала вся страна, нас услышала власть, нас услышали в Турции, где производят то, на что мы собирали, и нас услышали во всем мире. Мир снова в восторге от нашей нации, но в мордоре гремит, пока украинцы объединяются для общей цели — защиты родины. Но вы все снова доказали, что мы непобедимы, — подытожил небывало национальное единение один из организаторов сбора, Игорь Лачен.

В свою очередь, Сергей Притула написал об уникальности украинцев, которых объединила общая идея проекта.

— Люблю вас и горжусь, что дышу с вами одним воздухом, — подчеркнул глава волонтерского фонда.

Вчера сообщалось, благотворительный фонд Сергея Притулы объявил о сборе 500 миллионов на три «Байрактара» для украинских военных. Уже через сутки удалось собрать деньги на два таких аппарата.

Напомним, что граждане Литвы пожертвовали 5 миллионов евро на закупку для Украины беспилотника «Байрактар». Кроме того, Литва договорилась с турецким производителем боевых беспилотником Bayraktar о передаче Украине дополнительных боеприпасов.