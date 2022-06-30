30 июня начался экспорт украинской электроэнергии в Европу, в том числе в направлении Румынии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Всего через три месяца после получения энергетического безвиза начался долгожданный экспорт украинской электроэнергии в Европу! Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт, — отметил он.

По словам Дениса Шмыгаля, энергетический безвиз с ЕС, заработавший в марте этого года, «дает свой очень обозримый и практический результат». Только за первый день государственное предприятие «Укрэнерго» заработало 10 миллионов гривен на продаже доступа к межгосударственному пересечению.

Премьер говорит, что потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 миллиарда гривен в год.

— После победы Украины в войне это позволит существенно увеличить инвестиции в отрасль и модернизировать ее до лучших европейских стандартов. Энергетика станет одним из драйверов восстановления нашей экономики, как уже стала драйвером нашей интеграции в ЕС, — сказал Денис Шмыгаль.

Ранее сообщлось, что компания Energocom (Молдова) планирует подписать с «Энергоатомом» договор на поставку электроэнергии, который должен покрыть до 30% потребления страны в июне.