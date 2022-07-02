Почти три десятка руководителей российских оборонных компаний и по меньшей мере 14 компаний не попали под санкции США, Евросоюза или Великобритании.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

Среди оружейных магнатов, не попавших под санкции, — Алан Лушников, крупнейший акционер АО «Концерн Калашников». Лушников владеет 75% акций компании. Сама компания находится под санкциями с 2014 года.

Также санкции обошли Яна Новикова, гендиректора российского концерна «Алмаз-Антей», который производит ракеты и зенитные комплексы.

Российское АО «Научно-производственная корпорация Конструкторское бюро машиностроения», известная как КБМ, является основным производителем ракет «Точка-У». Ни Вашингтон, ни Брюссель, ни Лондон не вводили санкции против исполнительного директора КБМ Сергея Питикова.

Макс Бергманн, бывший сотрудник Госдепартамента США при администрации Барака Обамы, который занимался поставками оружия США, говорит, что очень важно вводить персональные санкции.

— Вы демонстрируете, что пособничество режиму дорого обходится. Они чувствуют это очень лично. Вы создаете недовольный класс людей, связанных с Кремлем, — сказал он.

Среди оборонных компаний, избежавших санкций, – «Завод имени Дегтярева», который производит авиационное вооружение, автоматы Калашникова, а также винтовки и пулеметы «Корд».

Также под санкциями не находится Климовский специализированный патронный завод, где производятся патроны для пистолетов и автоматов Калашникова.

Полный список физических и юридических лиц из оборонного сектора РФ, против которых не были введены санкции, – в публикации Reuters.