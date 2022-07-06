Урожай зерновых в Николаевской области в этом году, по прогнозам, составит 2,2 млн тонн, что почти вдвое меньше, чем в прошлом.

Об этом во время брифинга заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Прошлый год был очень урожайным. Там было 3,8 млн. тонн. Почти вдвое (меньше, – прим.)», – сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что фермеры Николаевщины строят склады, чтобы хранить новый урожай озимых.

Напомним, Минагрополитики прогнозирует, что к 2023 году Украина соберет на 35-40% урожая меньше из-за последствий российского вторжения.