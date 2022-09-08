Национальный банк Украины оставил учетную ставку на уровне 25%.

Об этом на брифинге сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук, передает Укринформ.

- Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25%, - сказал Сергей Николайчук.

Он отметил, что такой уровень учетной ставки при текущих условиях достаточен для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами.

В то же время для выполнения указанных задач актуальны мероприятия по усилению монетарной трансмиссии и дальнейшему повышению привлекательности гривневых активов, которые сейчас прорабатывает Национальный банк.

Напомним, Национальный банк разрешил банкам и валютным обменникам определять любой курс для выкупа валюты у населения.