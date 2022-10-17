Бывший народный депутат Андрей Вадатурский стал генеральным директором ООО СП «НИБУЛОН». Он возглавил компанию в связи с трагической гибелью его отца, основателя и гендиректора «НИБУЛОНа» Алексея Вадатурского.

Андрей Вадатурский в своем заявлении сообщил, что поставил себе цель обеспечить работу компании в условиях войны и дальнейшее ее развитие.

— Я сменил своего отца в должности генерального директора компании «НИБУЛОН» после его трагической смерти вместе с моей матерью 31 июля текущего года. Война не только лишила компанию ее основателя, но и серьезно нарушила ее работу и выполнение основных задач. Пострадали все наше производство, логистика и экспортные возможности. 20% активов компании находятся в условиях временной оккупации в южных и восточных регионах Украины, а объем нашего экспорта резко упал по сравнению с предыдущими годами. Поскольку сегодня компания НИБУЛОН не может работать в обычном режиме, транспортные расходы для аграриев выросли в десять раз. Это снизило их доходы и привело к существенному повышению цен для конечного потребителя. Как генеральный директор, я несу ответственность за то, чтобы найти решение для настоящих вызовов и обеспечить пребывание компании «НИБУЛОН» в лучшем состоянии для продолжения своего развития после окончания войны, — говорится в его заявлении.

Кроме того, Андрей Вадатурский видит своей миссией то, чтобы компания «НИБУЛОН оставалась сильной и здоровой во благо украинского общества».

— Моя миссия состоит в том, чтобы в течение следующих лет компания «НИБУЛОН» оставалась сильной и здоровой во благо украинского общества, наших сотрудников и аграриев, которым мы служим. Наш дальнейший успех укрепит экономику Украины и усилит глобальную продовольственную безопасность, отметил Андрей Вадатурский.

Напомним, 31 июля в результате массированного ночного обстрела Николаева российскими войсками погиб Герой Украины, владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский вместе с супругой Раисой. Церемония прощания с погибшими супругами проходила 5 августа во Владимирском кафедральном соборе в Киеве.

Согласно одной из версий убийства бизнесмена Алексея Вадатурского, которую проверяют в прокуратуре, россияне намеренно избрали его целью.