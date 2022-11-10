Вечером 9 ноября стоимость криптовалюты Bitcoin побила двухлетний минимум. По состоянию на 21:00 валюта стоит 16790 долларов.

В сутки стоимость Bitcoin упала почти на 10%. Еще 5-8 ноября цена криптовалюты варьировалась в пределах 20-21 тысячи долларов, пишет Мета.

8 ноября цена Bitcoin впервые упала ниже 20 тысяч долларов. После этого криптовалюта продолжила дешеветь.

За 5 дней Bitcoin потерял более 20% стоимости. В последний раз он стоил столько два года назад – в ноябре 2020 года.

Эксперты не могут прийти к единому мнению относительно того, продолжит ли дешеветь Bitcoin. Некоторые считают, что стоимость валюты может упасть до 10-11 тысяч долларов уже на следующей неделе.

С начала года Bitcoin подешевел в 2,3 раза, отступив от уровня 46,2 тысяч долларов. Исторический рекорд в 69 тысяч долларов был достигнут в ноябре прошлого года, а с начала текущая цена не поднималась выше 48 тысяч, отмечает РБК-Украина. Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance подписала меморандум о покупке FTX.com – подразделения основного своего конкурента биржи FTX. После этого просел весь криптовалютный рынок, поскольку выяснилось, что биржа FTX неплатежеспособна. Цена Bitcoin увлекла за собой весь рынок.



